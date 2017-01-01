МегаФон ускорил 4G-интернет в Пермском крае

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МегаФон создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с помощью анализа больших данных. Инженеры оператора выделили 460 локаций на Урале, где по прогнозам должен вырасти трафик, и заранее запустили новые базовые станции, расширили емкость существующих объектов связи.

Работы велись со скоростью три объекта в день. Улучшения коснулись мегаполисов, небольших населенных пунктов и ряда крупных нефтяных месторождений Урала. В Пермском крае инженеры оператора улучшили сеть четвертого поколения на 51 улицах. МегаФон прокачал 4G в Соликамске, Чайковском, Кудымкаре, Краснокамске, в Нытвенском, Бардымском, Кунгурском, Кишертском, Ординском районах.

В Перми новые телеком-объекты расположились в районе ул. Целинная, Павловский 1-й проезд, ул. Подлесная, ул. Газеты Звезда. За счет расширения емкости интернет стал ещё быстрее в районе Комсомольского проспекта, ул. Серпуховская, ул. Ленина, ул. Восстания, ул. Плеханова, ул. Космонавтов, ул. Промышленная, ул. Яблочкова, ул. Репина, ул. Ласьвинская, ул. Николая Быстрых и других.

«Уральцы ценят скорость и комфорт, поэтому каждую минуту в регионе становится на одного пользователя 4G больше. В месяц такой абонент скачивает уже порядка 10 ГБ трафика — это как отправить в сеть три тысячи снимков. Мы заранее проводим все необходимые работы и улучшаем телеком-инфраструктуру, чтобы скорость была на высоте, а в сети четвертого поколения места хватало всем», — отмечает технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

Сегодня у МегаФона самая масштабная, по данным Роскомнадзора, сеть базовых станций в стране, которая обеспечивает самый быстрый мобильный интернет, по анализу замеров миллионов пользователей приложения.

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