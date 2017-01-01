«Умные» пешеходные переходы на дорогах Прикамья установит самарская компания

Твитнуть Поделиться Поделиться

Конкурсная комиссия подвела итоги аукциона на выполнение работ по созданию программно-аппаратного комплекса «Пешеходный переход» в рамках обустройства автомобильных дорог.

Как сообщается на сайте госзакупок, в установленный срок поступила только одна заявка на участие в аукционе — от ООО «Самарская строительная компания «Ладья». В результате эту заявку признали соответствующей требованиям. Так как участник не успел подать ценовое предложение, контракт с ним заключат по максимальной цене — 59,4 млн руб.

Победитель торгов должен предоставить 92 программно-аппаратных комплекса до 15 сентября 2019 года. Их установят на трассах Болгары — Юго-Камский — Крылово, Дыбки — Таборы —Оханск, Кукуштан — Чайковский и Пермь — Березники. Почти все «умные» пешеходные переходы будут рядом с автобусными остановками.

Напомним, что министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило аукцион 26 июня. Программно-аппаратный комплекс «Пешеходный переход» должен включать в себя светодиодные знаки и фонари и работать от автономного солнечного модуля либо от электросети 220 В. Ночью освещение на переходе будет включаться либо автоматически путём получения информации с датчика, либо после нажатия пешеходом на кнопку.

Также комплекс должен быть оснащён системой радиочастотных приёмо-передатчиков, GSM- и GPS-модулем, который передаёт информацию о режиме работы комплекса и сбоях, происходящих в результате ДТП или вандализма, на разработанный для заказчика веб-сайт. Система должна отображать состояние объектов на картографической основе с возможностью детализации выбранного объекта. Также в случае несанкционированного проникновения в бокс для аккумулятора и контроллера на телефоны ответственных служб придёт SMS-сообщение «Тревога! Взлом комплекса» с указанием координат и времени события.