В Кудымкаре состоится второй театральный фестиваль «Сообщение»

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С 22 по 27 октября в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре в Кудымкаре состоится II межнациональный театральный фестиваль «Сообщение».

Сцена из спектакля «Цветные истории», показанного в прошлом году на фестивале «Сообщение»

В Кудымкар приедут театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска (Самарская область), Горномарийский драматический театр из Козьмодемьянска (Республика Марий Эл), камерный театр «Новая драма» из Перми, Национальный театр Республики Карелия, Кировский областной драматический театр и «Коляда-Театр» из Екатеринбурга.

По итогам показов жюри определит обладателя главного приза фестиваля, победителей в номинациях «За лучшую мужскую роль» и «За лучшую женскую роль». Один из спектаклей станет обладателем приза зрительских симпатий. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы, лекции, творческие встречи. Будет работать актёрский клуб, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

Фестиваль состоится при поддержке администрации губернатора Пермского края и министерства культуры Пермского края.