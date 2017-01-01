Цифрами на бумаге Цифровые инструменты производства пермской гофроупаковки оценили будущие управленцы высшего уровня

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Для региональной стажировки Пермь посетили участники образовательной программы по подготовке высшего уровня резерва управленческих кадров. Работа резервистов в Пермском крае была организована по двум направлениям — цифровая экономика и экология. 18 представителей органов региональной власти со всей России ознакомились с опытом внедрения информационных технологий в ООО «Уралбумага». Компания входит в группу предприятий ПЦБК — крупнейшего производителя транспортной гофроупаковки в стране.

Региональная стажировка высшего управленческого резерва прошла одновременно в пяти регионах России: Калининградской, Рязанской, Орловской, Псковской областях и Пермском крае. В список резервистов вошли депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, руководители различного уровня в федеральных органах власти, представители субъектов страны и муниципальных образований, управленцы в коммерческих и некоммерческих организациях.

Как пояснил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков, благодаря региональным стажировкам в стране будут разработаны новые федеральные проекты, которые будут способствовать достижению национальных задач.

В частности, опыт Пермского края, с которым ознакомились федеральные эксперты, будет использован при разработке проекта для реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ». В перспективе группа резервистов по цифровой экономике разработает решения по внедрению цифровых инструментов в реальный сектор экономики Пермского края.

«Пермский край был выбран для работ двух групп по экологии и цифровой экономике не случайно. Регион является передовиком в этих областях, и другим субъектам есть чему поучиться», — считает участник стажировки, замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Отметим, что на протяжении последних двух лет на производстве гофротары ООО «Уралбумага» группы предприятий ПЦБК активно внедряют цифровые инструменты. Предприятие производит гофротару для промышленных и продуктовых гигантов, а также небольших компаний. В продуктовой линейке «Уралбумаги» около 3500 разновидностей упаковки. В год группа предприятий ПЦБК выпускает около 230 млн кв. м гофропродукции. При этом для производства гофроупаковки используется вторичное сырьё. Для понимания: в среднем одна коробка состоит на 60% из макулатуры и на 40% — из балансового сырья.

Директор производства гофротары ГП «ПЦБК» Андрей Третьяков рассказал членам делегации, какие технологии применяются при производстве упаковки. Так, для автоматизированной работы цехов ПЦБК внедрено пять мобильных приложений. Одним из ярких примеров внедрения передовых технологий является приложение «Мобильное 5С» — система наведения и поддержания порядка на рабочем месте.

«С помощью мобильных терминалов сбора данных, которые имеются на каждой производственной линии, сотрудники подразделения проводят аудиты рабочих мест на соответствие требованиям международных стандартов, что позволяет контролировать качество и эффективность выполнения работ», — добавил Андрей Третьяков.

На производстве применяют систему контроля качества продукции с применением современных IT-решений. Раньше машинисту для проверки качества необходимо было останавливать линию на 15 минут и доставлять продукцию в бюро техконтроля. Сейчас качество проверяют в процессе производства: за счёт специального регламента и мобильных чек-листов. Теперь процесс контроля качества в потоке занимает менее 5 минут.

«Самый ценный ресурс для предприятия — это время. За счёт перевода в цифру производство оптимизирует процессы, тем самым сокращая времязатраты. Сейчас ПЦБК создаёт цифровой двойник производства и блока продаж. Нам важно коммуницировать с внешней средой, своевременно получать информацию о запросах рынка и адаптировать их к производственным процессам. Мы стремимся, чтобы заказчики гофропродукции имели возможность зайти в личный кабинет, оформить заказ, а система без участия человека анализировала возможности производства, ставила заказ в производственный план и активизировала процесс производства», — говорит генеральный директор ГП «ПЦБК» Александр Сухановский.

Кроме того, инженер по развитию производства гофротары ГП «ПЦБК» Максим Плотников показал гостям функционал очков дополненной реальности, которые в скором времени внедрят на «Уралбумаге». Сейчас они проходят тестирование. После того как систему отладят, с помощью очков на производстве планируют обучать новых сотрудников. «3D-очки помогут инженерам быстрее определять причины неисправности оборудования, виртуально общаться с технической поддержкой и в режиме реального времени устранять неполадки», — рассказал Максим Плотников.

Также участники стажировки побывали на производственной площадке ПЦБК в микрорайоне Голованово, изучив опыт работы компании в реализации национального проекта «Экология». Гости посетили картонно-бумажный цех №2. Их ознакомили с особенностями переработки вторсырья — макулатуры — и его применения в производстве картона и бумаги. Ежегодно ПЦБК перерабатывает более 200 тыс. т макулатуры, в перспективе эти объёмы превысят 300 тыс. т.

«На ПЦБК мы увидели, что руководство и сотрудники всё время думают о развитии, стремятся внедрять новые технологии. С точки зрения экологии, нам очень важен и интересен опыт предприятия по сбору макулатуры. Этот вопрос актуален для всей страны. Надо выстроить такие каналы логистики, чтобы макулатура на 100% попадала на такие перерабатывающие предприятия, как ПЦБК. Здесь мы получили ценный опыт, который будем тиражировать не только в тех регионах, в которые вернёмся, но и будем загружать эти методы в федеральную программу», — отметил заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев.

Александр Сухановский подчеркнул, что компания ответственно подходит к решению экологических вопросов. Во взаимодействии с учёными ПНИПУ удалось реализовать интересную схему обращения промышленных отходов. В процессе переработки древесного сырья образуются лигносульфонаты. Эти отходы используются в металлургии. И в этом направлении ПЦБК сотрудничает с металлургическими предприятиями, им поставляются лигносульфонаты, а металлурги, в свою очередь, поставляют предприятию бисульфит натрия, который ПЦБК использует для варки целлюлозы. Цикличность обращения с отходами значительно сокращает экологическую нагрузку.