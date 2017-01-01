Для съёмок «Сердца Пармы» ищут черноволосого младенца

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Съёмочная группа фильма «Сердце Пармы», основанного на романе писателя Алексея Иванова, объявила кастинг на роль младенца.

«Для съёмок нужен младенец, желательно девочка, в возрасте до трёх месяцев. Есть у нас такие молодые актёры? Требование: наличие чёрных волосиков. Первый план и кадры с главным актёром гарантированы. Фотографию для утверждения направлять в сообщения группы», — сообщается в официальной группе съёмочной группы в соцсети «Вконтакте».

Также с 5 августа съёмочная группа объявит о наборе массовки на роль «Пермские ратники».

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