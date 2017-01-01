В трёх районах Перми пройдут отключения воды

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Как сообщается на сайте «Новогора-Прикамье», с 5 по 7 августа в Перми для проведения планово-ремонтных работ пройдут отключения холодной воды в Мотовилихинском, Свердловском и Дзержинском районах.

В понедельник, 5 августа, воды не будет с 9 утра до 7 вечера в микрорайоне Данилиха (Блюхера, 7а; Голева, 10, 10б; Плеханова 61б, 62, 66, 68, 70а) и на Садовом (Пушкарская, 100, 90, 94, 96, 98; Юрша, 25, 25/1). Также в этот день с 9 утра отключения пройдут и в микрорайоне Юбилейном (Холмогорская, 2, 2а, 3, 4/1, 4/3, 4/2, 4А, 5, 6, 7). Но там воду включат на два часа позднее — в 9 вечера.

Во вторник в 9 утра воду отключат на Парковом (Желябова, 3; Парковый, 13, 13а, 5; Строителей, 26) и Юбилейном (Братская, 21, 22, 6а; Запорожская, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Холмогорская, 7а). В Дзержинском районе воду включат в 8 вечера, а в Свердловском — в 9 вечера.

В среду, 7 августа, с 10 утра до 7 вечера воды не будет в домах по адресу ул. Агатовая 28, 32, 36; ул. Артёма, 134, 81, 99 и ул. Сакко и Ванцетти, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 117, 94, 96, 99.