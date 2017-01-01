С августа пермские студент снова смогут брать кредиты на образование

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Министерство образования РФ и Сбербанк России заключили соглашение, в соответствии с которым у россиян после двухлетнего перерыва снова появится возможность получать кредиты на образование. В бюджете страны на эти цели предусмотрено 128,9 млн руб. На поддержку от банка для оплаты учёбы в вузе смогут рассчитывать и жители Прикамья, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

Кредит для студентов высших учебных заведений, имеющих лицензию, будет льготным — по ставке не выше 9%, и для него не потребуется обеспечение. Льготный период по кредиту охватит весь срок обучения и ещё три месяца. За это время студент не должен будет выплачивать банку основной долг по образовательному кредиту, а в течение первых двух лет учёбы сможет не платить часть процентов. С третьего года заёмщик обязан будет полностью выплачивать текущие проценты.

Напомним, подобная программа по предоставлению образовательных кредитов действовала в России с 2010 по 2016 год. По ней было выдано более 10 тыс. образовательных кредитов по всей стране.