Научный журналист Ася Казанцева выступит в Перми с лекциями о мозге

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15 и 16 августа в концерном зале отеля «Урал» пройдут научно-популярные лекции нейробиолога Аси Казанцевой.

Фото из группы мероприятия во Вконтакте

Ася Казанцева — нейробиолог, известный научный журналист, лауреат премии «Просветитель», автор трех книг-бестселлеров об иррациональном человеческом поведении. В своих лекциях Ася Казанцева объяснит сложные вещи простыми словами.

На первой лекции научный журналист расскажет о том, как мозг принимает решения. «После лекции «Как мозг принимает решения?» вы сможете отследить логику своих поступков и поступков окружающих», — сообщают организаторы. Второе выступление Аси Казанцевой будет посвящено теме влияния влюблённости на мозг.



