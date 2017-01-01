Краевое минприроды утвердило сроки начала сбора ягод

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Министерство природы Прикамья утвердило временные сроки, когда на территории лесничеств жителям можно начинать собор ягоды для личных нужд.

Так, бруснику разрешают собирать с 25 августа, клюкву — с 10 сентября. Эти сроки приходятся на время высокого созревания урожая. Установленные сроки учитывают климатическую зону региона.

Минсельхоз утверждает, что вводить ограничения для жителей и предприятий на сбор дикорастущих грибов и ягод не собирается, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

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