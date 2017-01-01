Краевое МЧС сообщило о возможном подъёме воды в реках Сильный дожди в Прикамье продолжатся до субботы

Твитнуть Поделиться Поделиться

По данным пермского ЦГМС из-за сильных дождей в Пермском крае прогнозируются подъёмы уровня воды в реках. Возможны подтопления пониженных участков.«Соблюдайте спокойствие. Будьте готовы к действиям по ситуации», — написано в сообщении sms-рассылки ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Завтра, 3 августа, в Пермском крае температура воздуха днём составит 11...16 градусов Цельсия. Ветер северо-западный. Порывы - до 15-20 м/с.В субботу местами ожидается сильный и очень сильный дождь, в отдельных районах по югу - небольшой дождь. местами сильный и очень сильный, по югу в отдельных районах небольшой

В воскресение, 4 августа, температура воздуха может подняться до 17 градусов Цельсия. Ветер северо-западный 5-10 м/c. Местами пройдёт небольшой дождь, в северных районах ожидаются умеренные осадки.