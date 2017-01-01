Курентзис не получал от краевых властей подтверждения о его руководстве Дягилевским фестивалем Маэстро дал интервью телеканалу Россия 24

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Скриншот интервью Теодора Курентзиса телеканалу Россия 24

Дирижёр Теодор Курентзис дал интервью федеральному телеканалу Россия 24. В интервью Курентзис выразил желание быть художественным руководителем Дягилевского фестиваля, но добавил, что не получал от краевых властей предложения о руководстве.

«Надеюсь, что я буду проводить Дягилевский фестиваль. Пока нет подтверждения от власти, но я желаю это делать. Если Дягилевский фестиваль, который я и моя команда привели к такому уровню, на котором он находится сейчас, будет продолжать эту линию, то я с удовольствием», — сказал Теодор Курентзис.

Худрук пермской оперы беседовал с журналистом канала в Зальцбурге, где с 20 июля проходит музыкальный фестиваль. На его открытии Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna представили постановку оперы Моцарта «Идоменей». Кроме того, в интервью маэстро тепло отозвался о пермяках и добавил, что продолжит «обитать» в Демидково.

«Пермский зритель — это мой зритель, люди, которые росли вместе со мной в течение этих лет. Они уникальны, я бы не хотел их бросать, и это единственная возможность продолжать свое общение с ними», — сказал дирижёр.



