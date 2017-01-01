Прокуратура требует устранить нарушения пожарной безопасности в Пермском театре кукол
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Прокурор Свердловского районного суда обратился в суд с требованием возложить на Пермский театр кукол обязанность по устранению нарушения требований пожарной безопасности.
Госпожнадзор неоднократно выносил учреждению культуры предписания об устранении нарушений. Однако они оставались неисполненными, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Сейчас дело находится на рассмотрении в Свердловском районном суде Перми.
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