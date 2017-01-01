Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти со 2 по 9 августа

Твитнуть Поделиться Поделиться

Начинается очередная интересная неделя. В Перми открылось сразу несколько любопытных выставок, стартовал проект «Заводная наука», вскоре состоится Всероссийский молодёжный кинофестиваль позитивного кино. Кроме того: мастер-класс по выращиванию орхидей и экскурсия по ботаническому саду и, наконец, премьера девятого фильма Квентина Трантино. Главное событие уикенда ждёт гостей Хохловки — там состоится фестиваль исторической реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах».

Участниками XII фестиваля исторической реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах» (0+) станут клубы исторической реконструкции более чем из 20 городов России, а также из Казахстана, Чехии и Словакии.

3 августа состоятся турнир по историческому средневековому бою Parma challenge по правилам WMFC и турнир по стрельбе из исторического лука АИСТ (Августовский исторический стрелковый турнир). В этот же день будут работать мастер-классы, интерактивные площадки, концерты, выставки и квест. На выставке техники времён Великой Отечественной войны можно будет увидеть боевые машины середины ХХ века, которые приедут из Перми, Уфы и Екатеринбурга. Рядом со сторожевой башней будет развёрнута площадка «Гарнизон Егошихинского завода», на которой посетители смогут познакомиться с жизнью и бытом солдат, охранявших горные заводы на Урале в начале XVIII века, научиться владеть мушкетом и пикой, писать гусиным пером.

4 августа состоится турнир по историческому фехтованию, бои пять на пять в рейтинге The Buhurt League и реконструкция боя времён Великой Отечественной войны «Последний бой. Май 1945». В реконструкции примут участие более 200 человек, 10 единиц техники.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 3, 4 августа

Музей современного искусства PERMM открыл два выставочных проекта — «Аллегорическая абстракция. Артель «Царь Горы» (12+) — обменная выставка Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО (Арсенал) и «Фантастик Пластик» (0+) Московского музея дизайна при поддержке СИБУРа.

Придуманная художниками Юрием Альбертом, Паруйром Давтяном, Виктором Скерсисом и Андреем Филипповым артель «Царь горы» работает на стыке абстрактной живописи и аллегорического академизма, синтезируя два совершенно разных жанра для создания новых произведений.

Выставка «Фантастик Пластик» состоит из работ более 40 зарубежных и российских дизайнеров и дизайн-студий. Это реализованные проекты и экспериментальные идеи использования пластика, отслужившего свой срок — объекты и фотографии предметов из переработанного пластика.

Музей современного искусства PERMM, до 15 сентября

На творческих площадках Всероссийского молодёжного кинофестиваля позитивного кино (0+) соберётся талантливая молодёжь: кинодеятели и театралы, музыканты и, конечно, зрители. Самым ярким событием обещает стать встреча с братьями Владимиром и Юрием Торсуевыми, известными по легендарному детскому фильму «Приключения Электроника». Также состоится внеконкурсный показ позитивного полнометражного фильма «Из Уфы с любовью», творческая встреча с его создателями и исполниелем главной роли Эмилем Амировым (Уфа).

В первый день работы фестиваля состоится кинопоказ детских фильмов и клипов от участников кинофестиваля, театральные миниатюры с играми, танцами и песнями.

Парк им. Горького, 9 августа, с 13:00

Торжественная часть состоит из всего того, что необходимо уважающему себя фестивалю: pre-party, красная дорожка, интервью, флешмоб, торжественное открытие фестиваля и фотосессия с гостями и экспертами.

Дворец молодёжи, 9 августа, с 19:00

На мастер-классе «Тропические орхидеи в домашних условиях» (12+) Александр Николаевич Дядик, заведующий оранжереями Ботанического сада ПГНИУ, расскажет про агротехнику выращивания растений, необходимые условия содержания и требования к уходу. Участники получат возможность посмотреть на экспонаты тропических орхидей, а также задать специалисту все интересующие вопросы. Завершит лекцию экскурсия по экспозициям Ботанического сада Пермского университета.

Ботанический сад ПГНИУ, 6 августа, 19:00

Стартовал проект «Заводная наука» (0+). До 31 августа каждую пятницу, субботу и воскресенье на площадке Пятого цеха Завода Шпагина работает выставочная экспозиция «Физика навсегда». Зрителей ждут экспонаты Парка Науки: гиперболоид вращения, арочный мост, зубчатая передача, мёртвая петля, магнитная пушка и многие другие. Запланированы научные мастер-классы и интерактивные программы: «Сигнализация», «Картина жидкими проводами», «Физика из чемодана», «Проектор своими руками», «Камера обскура», «Кватро» и другие.

5 цех «Завода Шпагина», до 31 августа

В российский прокат выходит девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» (16+). Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублёр Клифф Бут пытаются найти своё место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. В главных ролях Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Во всех кинотеатрах города, с 8 августа

Твитнуть Поделиться Поделиться