PAN City Group предоставляет скидки на квартиры весь август

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Изображение предоставлено ООО «ПАН Сити Групп»

В этом году компания PAN City Group1 отмечает 27-летие профессиональной деятельности. За 27 лет активной работы уже более 15 тыс. семей стали счастливыми новосёлами. Присоединяйтесь, и совсем скоро, в первом квартале 2020 года, вы тоже отпразднуете новоселье в современном жилом комплексе «Атмосфера» на ул. Краснополянской, 21!

Планируйте решение квартирного вопроса в августе. В честь своего 27-летия PAN City Group предлагает 27 квартир по уникальной и очень выгодной цене — замечательная возможность получить скидку до 10% от базовой стоимости квартиры. В зависимости от площади квартиры размер максимальной скидки может составить до 415 100 руб.2!

Покупателям есть из чего выбрать — в акции участвуют квартиры с различными планировочными решениями: от лаконичных однокомнатных студий площадью от 30 м2 до просторных трёх- и четырёхкомнатных квартир с двумя санузлами, кухней-гостиной и окнами на две стороны. Все 27 квартир, участвующих в акции, сдаются с полной строительной отделкой с использованием только качественных строительных материалов, а это значит, что новосёлам не придется тратить время на ремонт, — заезжай и живи!

Готовность ЖК «Атмосфера» на сегодняшний день составляет 70% — ведутся внутренние отделочные работы и утепление фасадов. Покупать квартиру выгоднее сейчас: чем ближе сдача дома, тем дороже становятся квадратные метры. Вы можете посетить свою будущую квартиру перед покупкой, чтобы перед принятием важного решения оценить расположение и площади комнат, виды из окна. Кроме того, в ближайшее время в ЖК «Атмосфера» появятся шоу-румы — настоящий аналог вашей будущей квартиры. Это отличная возможность увидеть, как будет выглядеть отделка, оценить качество отделочных материалов во всех помещениях, посмотреть, как материалы будут смотреться в самой квартире, как они сочетаются между собой. Посетить строительную площадку можно дважды в неделю: по вторникам с 17 до 18 часов и субботам с 11 до 12 часов по предварительной записи.

Выбор и покупка одной из 27 акционных квартир с помощью специалистов компании PAN City Group станет для вас комфортной и удобной: менеджер будет сопровождать вас на всех этапах сделки: консультация, помощь в выборе программ кредитования и рассрочки, подготовка всех необходимых документов и, конечно же, вручение ключей и заселение!





PAN City Group предлагает своим клиентам несколько программ покупки жилья:

ипотека банков-партнёров на льготных условиях с первоначальным взносом от 10%3; ипотека по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» по ставке от 5% годовых ( Постановление Правительства РФ номер 1711 от 30.12.2017 ) 4; помощь в реализации вашей квартиры и рассрочка от застройщика с беспроцентным периодом без предоставления документов, подтверждающих доход и трудоустройство5; бронирование новой квартиры до момента реализации имеющейся; покупка с применением сертификатов (материнский капитал и другие).

Подробности — в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

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1ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация застройщика ООО СЗ «СИТИ Проект», осуществляющего строительство ЖК «Атмосфера» — многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 21. Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф. Скидка в размере от 5% до 10% предоставляется на определённые квартиры при условии заключения договора и внесения денежных средств в срок с 29.07.2019 до 30.08.2019, в том числе с использованием средств ипотечного кредитования и средств материнского (семейного) капитала (возможно внесение всей суммы за исключением материнского капитала в указанный срок).

2 скидка в размере 415 110 руб. актуальна для квартиры №1 площадью 69,21 кв. м, базовой стоимостью 4,11 млн руб. Подробности — в отделе продаж ООО «ПАН Сити Групп».

3 ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015.

4на основании Постановления Правительства РФ № 1711 от 30.12.2017 Процентная ставка: установлена ПАО «ВТБ» по данным сайта https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/dlya-semej-s-detmi/ в размере 5% на весь срок кредита в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1711 от 30.12.2017 при условии страхования риска причинения вреда имуществу и жизни и/или потери трудоспособности заёмщиком. Заёмщикам, удовлетворяющим параметрам Программы, предоставляется кредит со сниженной ставкой 5% на весь срок кредитования при условии страхования жизни и трудоспособности заёмщика и риска утраты/повреждения приобретаемого жилья. Заёмщики — граждане РФ, имеющие второго и (или) последующих детей-граждан РФ, рождённых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022. Кредит предоставляется на приобретение у юридического лица (первый собственник) готового жилого помещения или приобретение у юридического лица (первый собственник) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, на приобретение на вторичном рынке у физлица или юрлица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории ДФО. Сумма кредита для МиМО, СПБ и ЛО — не более 12 млн руб., для остальных субъектов РФ — не более 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Условия действительны на 26.04.2019 г. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае если заёмщик (созаёмщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Генеральная лицензия Банка России №1000.

5рассрочку предоставляет ООО СЗ «СИТИ Проект».





По сообщению пресс-службы

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