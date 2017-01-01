Главный инженер внедорожников Toyota и Lexus побывал в Перми

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Фото предоставлено пресс-службой компании VERRA

Фото: Анастасия Вяткина

Компанию VERRA посетил Садайоши Кояри. Человек-легенда, идейный вдохновитель и главный инженер проектов Lexus GX 460 2019, Toyota Land Cruiser Prado 2017, Toyota Land Cruiser 200 2015, Lexus LX 570 2015 и Toyota Land Cruiser 70, напоминает пресс-служба компании.

Садайоши Кояри поделился с командой принципами Toyota, особенностями создания внедорожных автомобилей и проектами на ближайшее будущее. Кояри-сан остался впечатлён экскурсией по подразделениям компании и тёплым приёмом.

«Цветы расцвели во время встречи в VERRA», — написал он в своём Facebook.

Фото предоставлено пресс-службой компании VERRA

Фото: Анастасия Вяткина

Также он встретился с клиентами, владельцами внедорожников Toyota и Lexus, чтобы получить живую обратную связь об эксплуатации автомобилей. На этой встрече он приоткрыл секреты будущих проектов Toyota, в том числе на российском рынке.

Ярким акцентом встречи Садайоши Кояри в Перми стал тест-драйв на Land Cruiser 200. Во время тест-драйва Кояри-сан оценил трассу с искусственными внедорожными препятствиями, созданную «Тойота Центр Пермь», и потенциал настоящей внедорожной трассы, где происходят тестовые поездки с клиентами. «Они отлично раскрывают клиентам возможности внедорожников Toyota», — отозвался Кояри-сан.

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