Власти Перми готовятся к раннему началу отопительного сезона

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Глава Перми провёл штаб по подготовке города к отопительному сезону. Сейчас готовность в целом по городу составляет 55,8%, сообщают в городской администрации.

Дмитрий Самойлов дал поручение завершить подготовку социальной сферы к 15 августа, а к 1 сентября обеспечить 100-процентную готовность города к отопительному сезону.

В целом по городу к зиме необходимо подготовить 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 1023,60 км тепловых сетей, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта.

На штабе, в работе которого приняли участие прокурор города Перми Виталий Дымолазов, районные прокуроры, заместители главы администрации города, главы районов, представители ресурсоснабжающих компаний, было озвучено, что на данный момент готовность города к отопительному сезону составляет 55,8%, что опережает плановый показатель и данные на эту дату по сравнению с прошлым годом, когда на начало августа готовность города составляла 40,1%. Готовность объектов социального назначения составляет 94,5%. Среди районов Перми больший процент готовности в целом показывают Новые Ляды, Дзержинский и Индустриальный районы. В конце рейтинга находятся Ленинский и Свердловский районы.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Очевидно, что холодная и дождливая погода вносит свои коррективы: прогнозируем, как и в 2015 году, раннее начало подачи отопления. В связи с этим в первую очередь нужно обеспечить готовность учреждений соцсферы и коммунальной инфраструктуры. К 15 августа полностью должны быть готовы школы и детские сады и на 85% жилая сфера. Всё, что выходит за эту дату, буду считать находящимся в зоне риска. К 1 сентября готовность города должна быть стопроцентная.

Глава города дал поручение районным администрациям организовать в ближайшие две недели встречи под протокол с проблемными управляющими компаниями, на которых обязательно должны присутствовать представители прокуратуры города или районов, а также провести выездные проверки для контроля готовности районов к отопительному сезону.