Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 2 августа

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Безопасный фонтан. У нового фонтана на эспланаде правила его посещения.

Возвращение к наследию. Комсомольский проспект сохранит свой исторический облик.

Власть и бизнес: диалог на равных. Городские власти обсудили тему благоустройства улицы Мира.

Пермякам добавят комфорта. В августе изменится расписание нескольких городских автобусных маршрутов.

Бокс на свежем воздухе. Депутат городской думы Матвей Чащихин выступил инициатором спортивного турнира.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Отвечает пенсионный фонд России.

Время ремонта. Депутаты городской думы держат на контроле благоустройство пермских дворов.

Когда дело ладится. Депутат гордумы Сергей Захаров оценил ход ремонта дворовых территорий в своём округе.

Пермские конфеты становятся ближе. В Перми открылся новый магазин кондитерской фабрики «Пермская».

Простые правила «НОВОГОРа». Правильно передал — вовремя заплатил.

Как получить выгоду при оформлении сделки. С 31 июля упростили процедуру купли—продажи недвижимости.

Валерий Волошин: Постараемся побороться за более высокие места. Директор АНО «ФК «Звезда» Пермь» рассказал о подготовке к новому сезону, селекции, финансах и мечте о том, чтобы выступать лигой выше.

Путь к здоровью — дворовый спорт. В Перми готовят к открытию несколько мини-стадион.

Как спастись от дыма. Простые правила выживания при пожаре.

Дельфин и кит. О том, как прошёл летний фестиваль в Хохловке.

Выходные на набережной. Программа культурно—массовых мероприятий на городской набережной со 2 по 4 августа.

Афиша. Пермь. Избранное: Куда пойти со 2 по 4 августа. В Перми открылись сразу несколько любопытных выставок, стартовал проект «Заводная наука», вскоре состоится Всероссийский молодёжный кинофестиваль позитивного кино.

Экскурсии в августе и сентябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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