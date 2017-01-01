ООО «Телец» оспаривает решение Россельхознадзора в суде

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 1 августа, прошло предварительное слушание по иску ООО «Телец» к Россельхознадзору об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности.

В результате проведённой проверки управление Россельхознадзора по Пермскому краю выявило содержание антибиотиков в продукции предприятия и теперь отстаивает оценку результатов проведённой проверки в Арбитражном суде Пермского края.

Представители истца, ООО «Телец», считают, что выявленное нарушение «допустимым способом не подтверждено» и, следовательно, постановление является незаконным и подлежит отмене. Там также считают недоказанным превышение максимально допустимых значений для содержания антибиотиков в их продукции. Представители предприятия ссылаются на технический регламент ТС «О безопасности пищевой продукции».

Представители ответчика, Россельхознадзора, в суде также ссылаются на этот документ и настаивают на законности постановления и факте подтверждения нарушения, допущенного предприятием.

Следующее заседание запланировано на 9 августа.

Напомним, что в июне 2019 года управлением Россельхознадзора по Пермском краю было составлено постановление, согласно которому ООО «Телец» было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ за допущение в оборот продукции с наличием антибиотиков. В ведомстве настаивают на нарушении Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».