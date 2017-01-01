В Прикамье начнут развивать конкуренцию в сфере услуг сопровождения детей с ОВЗ Показатели, установленные на 2022 год ФАС РФ, по остальным товарным рынкам в крае уже выполнены и перевыполнены

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Сегодня, 1 августа, в правительства Пермского края прошло совещание по вопросу внедрения Стандарта развития конкуренции в Пермском крае.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского края Ренат Бекишев сообщил, что регион выбрал из списка ключевых показателей развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, разработанного ФАС России, 38 из 42 товарных рынков Пермского края.

Фото: Константин Долгановский

Как пояснили «Новому компаньону» в региональном минэкономразвития, правительство Пермского края оценивало рынки по 39 ключевым показателям развития конкуренции. Среди них, например, были показатели, такие как «доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях», «доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы ОМС», «доля организаций частной формы собственности в сфере производства электроэнергии» и т. д. «Но, возможно, перечень показателей ещё будет подвергнут корректировке для получения более точного результата», — добавили в министерстве.

По словам Рената Бекишева, на 1 августа край уже выполнил и перевыполнил большинство показателей развития конкуренции, установленных ФАС на 2022 год. Например, край уже достиг рекомендованных ФАС значений по 18 рынкам (услуги дошкольного и среднего профессионального образования, медицинские услуги, услуги розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, социальные и ритуальные услуги, производство тепловой энергии, услуги по сбору и транспортированию ТКО, пассажироперевозки по муниципальным и краевым маршрутам, строительство, дорожная деятельность, архитектурно-строительное проектирование, кадастровые и землеустроительные работы, лабораторные исследования для выдачи ветеринарных сопроводительных документов, племенное животноводство и семеноводство).

Источник: Минэкономразвития Пермского края

Ещё по 15 рынкам показатели развития конкуренции выполнены на 100% и намного превышают рекомендованные значения (поставка сжиженного газа в баллонах, купля-продажи и производство электрической энергии, услуги такси, услуги по ремонту автотранспортных средств, вылов и переработка водных биоресурсов, товарная аквакультура, добыча общераспространённых полезных ископаемых, нефтепродуктов, лёгкая промышленность, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство кирпича и бетона, а также сфера наружной рекламы).

Источник: Минэкономразвития Пермского края

Остальные шесть показателей планируется выполнить к 2022 году. Так, по состоянию на 1 августа показатель в сфере услуг дополнительного образования детей пока составляет 2,2% и, согласно «дорожной карте», к 1 января 2022 года должен достигнуть 5%. Показатель в сфере услуг детского отдыха и оздоровления за 2,5 года должен вырасти с 6,7% до 20%, в сфере услуг по предоставлению широкополосного доступа к интернету — с 5% до 20%, а в сфере реализации сельскохозяйственной продукции — с 2% до 5%. Показатель по развитию конкуренции в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ пока составляет 0%, но, в соответствии с «дорожной картой», его планируется увеличить до 3%.

Источник: Минэкономразвития Пермского края