Назначен первый замглавы Мотовилихинского района

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Дмитрий Онорин назначен на должность первого заместителя главы администрации Мотовилихинского района. О назначении сообщает пресс-служба администрации Перми.

В разные годы Дмитрий Онорин работал заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, заместителем-начальника управления — начальником планово-экономического отдела управления капитального строительства городской администрации, председателем комитета по физической культуре и спорту. В администрации Мотовилихинского района Дмитрий Онорин будет курировать вопросы ремонта и содержания дорог, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и градостроительства.

Ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации района Антон Илюшин назначен директором МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом».