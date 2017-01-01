В сентябре капитально отремонтированный корпус школы №30 примет первых учеников

Твитнуть Поделиться Поделиться

За месяц до начала нового учебного года глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход работ на стройках образования: в Мотовилихе завершается капремонт школы №30, в Свердловском районе начато строительство нового корпуса школы №93. О том, как ведутся работы в школе №30, рассказывает пресс-служба городской администрации.

В начале учебного года в микрорайоне Вышка-2 откроет свои двери капитально отремонтированный корпус школы №30 на ул. Ивана Франко, 43 на 800 мест. Несколько лет назад здание было передано муниципалитету из краевой собственности, капитальный ремонт здесь был начат в апреле прошлого года. За это время были полностью отремонтированы кровля и фасад, заменены окна, инженерные сети отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции, системы безопасности, обустроена внутренняя гидроизоляция фундаментов и пищевой блок.

Представитель подрядной организации сообщил главе города, что капитальный ремонт здания и строительство спортивных объектов, расположенных рядом с ним, уже практически завершены, ведётся благоустройство территории школы. Директор школы №30 Сергей Веснин добавил, что в настоящий момент в обновлённый корпус закупается и поставляется оборудование.

В новом здании будут обучаться ребята с 7-го по 11-й класс. Для них будут работать физическая и химическая лаборатории, оснащённые самым современным оборудованием, классы 3D-моделирования и робототехники, медиатека, слесарная мастерская со станками с числовым программным управлением.

Сергей Веснин, директор школы №30:

— При обновлении здания мы учитывали специфику нашего микрорайона. Например, здесь развит мини-футбол, поэтому кроме большого футбольного поля проектом было предусмотрено ещё и малое поле. Направленность школы будет технической, это связано с тем, что рядом с нами находится завод «Машиностроитель». Ему нужны кадры, руководство завода заинтересовано в том, чтобы ребята оканчивали 11 классов, получали высшее образование и шли к ним работать.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми:

— После основательного капитального ремонта открывается фактически новая школа. Решение о том, чтобы забрать это здание в муниципальную собственность и привести его в порядок, принималось исходя из демографической ситуации в этой части города. В микрорайоне Вышка-2 очень востребованы школьные мощности, при этом это не последний объект, который мы планируем здесь реконструировать. Сейчас проходит государственную экспертизу проект реконструкции здания для размещения школы на ул. Целинной.

Ещё один проинспектированный объект — площадка под строительство нового корпуса школы №93 на 400 мест в Свердловском районе. Глава города раскритиковал работу управления капитального строительства за нерасторопность и низкие темпы.

— Школа – одно из уникальных учреждений города, серьёзно взаимодействует с ПАО «ПНППК», входит в состав кластера «Фотоника». Вы год не могли провести аукцион, чтобы определить подрядчика. Сейчас подрядчик появился, у него это первый муниципальный объект, и он должен быть заинтересован в том, чтобы проявить себя с хорошей стороны. А вы должны быть заинтересованы в том, чтобы сократить отставание во времени, — обратился глава города к руководителю управления капстроительства Константину Горячих и дал поручение разворачивать стройку как можно быстрее.

По проекту, прошедшему государственную экспертизу, здание нового корпуса будет четырёхэтажным. Общая его площадь составит 2,4 тыс. кв. м. Помимо учебных классов здесь будут размещены технопарк, спортивный и актовый залы, библиотека, технические мастерские и кабинеты домоводства.

Сейчас подрядчик готовит площадку для строительства здания, ведутся работы по устройству сетей. По планам городского управления капитального строительства, сдать новый корпус школы планируется в декабре 2020 года. При этом глава города ставит задачу ввести объект в эксплуатацию как можно раньше.

Напомним, администрация Перми ведёт системную работу по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений. Начиная с первой после длительного перерыва «образовательной» стройки — открытия в 2015 году нового корпуса гимназии №11, — были введены в эксплуатацию ещё три здания: два корпуса-тысячника школ №42 и №59 в Свердловском и Дзержинском районах, а также новая школа «Мастерград» на 1200 учащихся. Кроме этого, были капитально отремонтированы школы №14 и «Город дорог». Запланирован капитальный ремонт в школе №22, строительство нового здания школы на ул. Юнг Прикамья, нового корпуса гимназии №3.

Капитально отремонтированный корпус школы №30 по улице Ивана Франко, 43

Фото: Администрация Перми