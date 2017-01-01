Открылось движение по чётной стороне Комсомольского проспекта

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Сегодня, 1 августа, в Перми открылось движение по чётной стороне Комсомольского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

На перекрёстке с Комсомольским проспектом закончен ремонт покрытия на проезжей части, выполнена установка бортовых камней, ведутся работы по устройству покрытия в границах трамвайных путей.

Кроме того, на участке ул. Революции от ул. Сибирской до Комсомольского проспекта в границах тротуара и газонных частей ведутся работы по переустройству сетей связи, наружному освещению и автоматической системе управления дорожным движением.

Выполнено также устройство основания из ПГС в границах трамвайных путей и ведётся устройство щебёночного основания. Начата установка бортовых камней. Сети водоснабжения и канализации уже введены в эксплуатацию, осуществлён пуск газа во вновь построенный газопровод на этом участке улицы.

Напомним, в рамках реконструкции ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской будет устроено четырёхполосное движение, по две полосы в каждую сторону, и обустроены трамвайные пути. Возведение новых трамвайных путей позволит соединить уже существующие.