В Перми готовится к открытию Ресурсный центр «Пермь семейная»

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Работы в помещении Центра продолжаются

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

В Перми готовится к открытию Ресурсный центр «Пермь семейная» на ул. Пермской, 61в. Инициатором проекта выступило региональное общественное объединение «Многодетные Пермского края», сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов 31 июля проверил ход работ в помещении Ресурсного центра. Уникальный центр образования для родителей и их детей нацелен на развитие форм семейного досуга, укрепление семьи, развитие творческих, оздоровительных и образовательный направлений в сфере работы с семьёй в городе Перми. Жители города смогут получить здесь необходимые знания для укрепления и создания семьи. В рамках проекта будут проводиться мастер-классы, экскурсии, конкурсы, консультации со специалистами.

Недавно в центр были проведены водопровод, тепло- и электроснабжение, выложены новые пол и потолок, началась покраска стен. Официальное открытие планируется к концу этого года.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы:

— Крепкая семья — это основа любого общества, поэтому очень много внимания уделяется этой теме со стороны президента, правительства России, руководства Пермского края и города Перми. Мы поддерживаем организации, которые работают с семьями, в частности, предоставляем помещения и максимально возможную скидку по аренде, а также оказываем помощь в обеспечении коммунальными услугами.

Площадка «Пермь семейная» располагается в историческом центре города, в долгосрочной перспективе организаторы планируют создание единого пространства для работы с малышами.

Ирина Ермакова, председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края»:

— Уверена, что любой, кто сюда придёт, захочет вернуться. Работа будет вестись с детьми и с родителями, с семейными некоммерческими организациями. У нас очень много партнёров, которым мы помогали расти, которые сейчас уже успешно реализуют свои проекты. И это место станет площадкой общего сбора.

Немного истории: в августе 2011 года в Перми сформировалась активная группа многодетных родителей, позднее оформившаяся в региональное общественное объединение «Многодетные Пермского края».

Основные цели деятельности организации — защита интересов многодетных семей, их материальная и моральная поддержка, участие в формировании социально-экономической политики Пермского края в интересах семьи, материнства и детства, а также продвижение семейных ценностей, здорового образа жизни, необходимости семейного воспитания и идей гуманизма.

Общественники занимаются консультированием многодетных родителей по вопросам мер социальной поддержки, организовывают культурно-массовые мероприятия для многодетных семей и семей с детьми.