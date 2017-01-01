Из-за переезда медработников в село в Прикамье снизилась обеспеченность населения врачами КСП Пермского края проверила, насколько эффективно в регионе реализуются программы «Уездный доктор» и «Уездный фельдшер»

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В первом полугодии 2019 года Контрольно-счётная палата Пермского края провела проверку использования средств краевого бюджета на предоставление единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек.

В 2017 году выплату в размере 1 млн руб. получили 65 врачей (26 млн руб. — средств бюджета края, 39 млн руб. — иные межбюджетные трансферты). В 2018 году количество получателей выплаты заметно выросло, так как в 2018 году в регионе стартовала программа «Земский фельдшер» (размер единовременной выплаты составляет 500 тыс. руб.). В результате деньги за переезд на работу в сельскую местность получили 127 врачей и фельдшеров, а общая сумма выплат — 100 млн руб. (из них 55,3 млн руб. — федеральные средства, а 44,6 — краевые).

Одним из условий предоставления выплаты является заключение медицинским работником трудового договора с учреждением здравоохранения на работу в должности, включённой в программный реестр должностей. Вместе с тем в 2018 году трудовые договоры с 35 врачами (48% от всех договоров) и с 20 фельдшерами (37% от всех договоров) были заключены до того, как вакантные должности внесли в программный реестр должностей. Поэтому, по мнению КСП, 45 млн руб. было израсходовано с нарушением.



КСП Пермского края отмечает, что 87 млн руб. (44% от общего объёма расходов на единовременные компенсационные выплаты) получили медработники, которые заключили договоры на условиях перевода из одного учреждения или структурного подразделения в другое, но расположенных в сельской местности. «При этом уровень обеспеченности населения врачами за этот период снизился, т. е. расходование средств бюджета Пермского края в сумме 87 млн руб. не способствовало достижению целевых показателей государственной программы, соответственно, они израсходованы неэффективно», — считают аудиторы.

Установлено, что минздрав не проверял, выполняют ли медработники, получившие выплату, свою работу. Например, ревизоры обнаружили, что два врача получили по 1 млн руб., не выполнив обязательные условия предоставления выплаты. Один из них не прибыл на работу в сельский населённый пункт, а второй не предоставил заявление на получение выплаты в министерство здравоохранения и пошёл работать, несмотря на отсутствие вакантной должности. Также в ходе проверок в учреждениях здравоохранения были выявлены факты предоставления медицинским работникам длительного отпуска без сохранения заработной платы после получения выплаты и перевода медицинского работника, получившего выплату, в другой населённый пункт.

По результатам контрольного мероприятия КСП Пермского края составила протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица, допустившего нарушение бюджетного законодательства. Также КСП рекомендовала минздраву утвердить порядок формирования и ведения программного реестра должностей, сформировать единые критерии при проверке соблюдения медработниками условия по прибытию на работу в сельские населённые пункты, провести проверки соблюдения медработниками условий договоров о предоставлении выплаты.

Чтобы повысить качество информирования минздрава о работе людей, получивших деньги по программе «Уездный доктор» и «Уездный фельдшер», КСП предложила закрепить ответственность главных врачей за достоверность сведений, направляемых в минздрав, о вакантных должностях. Также аудиторы рекомендовали установить ответственность должностных лиц минздрава, ответственных за проверку соблюдения заявителями условий и требований для получения выплат.

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