В Перми перед судом предстанут мошенники, обманувшие более 200 пермяков

Твитнуть Поделиться Поделиться

Перед судом предстанут члены организованной преступной группы, обманувшие более 200 жителей региона. Заместитель прокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи членов организованной преступной группы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Семеро жителей региона обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, члены организованной преступной группы в период с 2015 года по 2017 год под видом оказания информационно-консультационных услуг по вопросам кредитования осуществляла сбор документов граждан для заполнения и рассылки заявок на получение кредитов в различных банках. В дальнейшем клиентам давалась недостоверная информация о кредитных организациях, одобривших заём, в которые граждане должны непосредственно обратиться для заключения договоров. За оказание данных услуг мошенники получали вознаграждение.

Незаконными действиями участников организованной группы причинён ущерб 208 жителям Пермского края на общую сумму более 1,5 млн руб.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Твитнуть Поделиться Поделиться