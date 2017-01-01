Акция «Цветы жизни» пройдёт в пермских школах во второй раз

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1 сентября в Пермском крае во второй раз пройдёт благотворительная акция «Цветы жизни». Школьники вместе с родителями и учителями могут направить средства, которые обычно тратятся на букеты, на помощь тяжелобольным сверстникам, напоминают в фонде «Дедморозим».

Чтобы подарить жизнь вместо цветов, нужно сообщить о своём желании участвовать в акции на сайте «Дедморозим». Регистрация открыта. Ещё до её начала предварительные заявки уже подали почти 500 человек из 16 школ.

Через месяц на учёбу только в Перми пойдут более 100 тыс. школьников. Если хотя бы половина из них принесёт букеты за 500 руб., то на цветы ко Дню знаний будет потрачено более 25 млн руб. Организаторы и участники акции «Цветы жизни» предлагают использовать эти деньги иначе, потратив их на детей, нуждающихся в поддержке.

Дарья Кузнецова, координатор фонда «Дедморозим»:

— Идея акции «Цветы жизни» очень проста. Школьники и их родители дарят учителю один общий букет от класса, а сэкономленные на остальных цветах средства жертвуют на помощь тяжелобольным детям. Такая помощь не завянет — учителя, родители и школьники дарят жизнь вместо цветов.

В благодарность за важный поступок фонд «Дедморозим» готовит персональные отличительные знаки для каждого заявленного участника: именные флажки, открытки для учителей и благодарности для классов. В этом году оформление акции прорабатывалось организаторами отдельно, на помощь «Цветам жизни» пришли пермские моушн-дизайнеры и иллюстраторы.

В прошлом году эта акция вызвала широкий общественный резонанс и стала самым массовым благотворительным мероприятием в истории региона. Тогда жизнь вместо цветов дарили 18 тыс. учащихся. За несколько дней в начале учебного года было собрано 3 млн 201 тыс. 819 руб. 58 коп. Эта невероятная сумма позволила закрыть все срочные потребности тяжелобольных ребят, подопечных «Дедморозим», в сентябре, а также поддержать работу четырёх проектов фонда. В течение учебного года «Цветы жизни» помогали выздоравливать 107 тяжелобольным детям.

Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дедморозим»:

— Чудесно, что эта идея вдохнула новую жизнь в прекрасную традицию радовать учителей 1 сентября. Теперь можно не только подарить им букет, но и спасти в их честь жизнь ребёнка. Общее дело объединяет всех, кто в нём участвует: учителей, школьников и родителей. Ведь они вместе принимают решение об участии и организуют чудо для тяжелобольных детей. Важно, что это добровольная история и желание принять в ней участие может быть только общим.

В прошлом году к «Цветам жизни» присоединялись целыми школами. Школа «Дуплекс» поддержала тяжелобольных детей и участвовала целиком. Среди школ-участников прошлого года — крупнейшая в Перми школа №59, школы №22, №42, №102, гимназии №4, №7, №11, №31, лицеи №1, №2, №9. Дарить жизнь вместо цветов решили в Суворовском училище, школах «Мультипарк» и «Мастерград», в Пермском кадетском корпусе, Пермском институте Российского экономического университета, Фроловской школе, Култаевской школе, школе дизайна «Точка». К «Цветам жизни» присоединились и в городах края: Березниках, Горнозаводске, Добрянке, Елово, Звёздном, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве, Нытве, Осе, Полазне, Сиве, Соликамске, Чайковском, Юго-Камском.

Узнать об акции «Цветы жизни» больше можно на сайте фонда «Дедморозим»: https://dedmorozim.ru/flowers/ и по телефону горячей линии (342) 270 08 70.

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