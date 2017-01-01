Прожиточный минимум в Пермском крае в среднем вырос на 3,5% Правительство края утвердило величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года

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Фото: Константин Долгановский

И. о. председателя правительства Пермского края Ольга Антипина 29 июля подписала постановление правительства «Об установлении величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года».

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года в среднем по Пермскому краю в расчёте на душу населения составляет 10 556 руб. (рост по сравнению с ПМ за первый квартал 2019 года на 374 руб., или 3,6%). Для трудоспособного населения эта величина равна 11 338 руб. (рост на 426 руб., или 3,9%), для пенсионеров — 8703 руб. (рост на 315 руб., или 3,7%), а детей — 10 703 руб. (рост на 309 руб., или 2,9%).

Величина прожиточного минимума за второй квартал будет использоваться в третьем квартале 2019 года, в частности, для расчёта размеров пособий, стипендий и социальных выплат.

Отметим, что прожиточный минимум является «чертой бедности». В Прикамье она определяется на основе данных Пермьстата по итогам квартала. Для детей и пенсионеров величина прожиточного минимума равна стоимости потребительской корзины. А в прожиточный минимум для трудоспособного населения входит стоимость потребительской корзины, а также налог на доходы.

Также добавим, что специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии предложили учитывать половую принадлежность граждан при формировании потребительских корзин, сообщают «Известия».

По мнению экспертов, у мужчин и женщин должны быть разные продуктовые наборы. Сейчас продуктовая корзина весит 808 кг для трудоспособного взрослого человека без учёта гендерной принадлежности. В новом варианте продуктовая корзина должна весить 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин. Вес корзин увеличился за счёт увеличения количества фруктов от 17% до 100%, мяса (на 7—27% в зависимости от категории), рыбы (25—44%), молочных продуктов (4—12%), яиц (25—36%) и овощей (9—33%). А вот хлеба и картошки предлагается употреблять меньше на 5—16% и 6—13% соответственно. Как уточнил научный руководитель центра Виктор Тутельян, предлагаемые наборы физиологически обоснованы и сбалансированы по энергетической ценности, с учётом того, что половина россиян имеет лишний вес или ожирение.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что предложения ФИЦ питания планируется рассмотреть на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума.