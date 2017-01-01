Тинькофф банк: как путешествовать в одиночку? Полезные советы, которые обязательно пригодятся

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Фото предоставлено пресс-службой «Тинькофф банка»

Сезон путешествий в самом разгаре, но что же делать, если нет возможности поехать отдыхать с друзьями? Сидеть дома — точно не выход, так что стоит попробовать стать туристом-одиночкой. Это не так уж страшно и скучно, если правильно подготовиться к такого рода поездке, сообщает пресс-служба АО «Тинькофф Банк».

Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать тем, кто собрался покорять страны мира в одиночку.

Выбирайте «идеальные» страны для отдыха

Подразумевается, что ехать без компании друзей стоит только в определённые страны, в нашем случае это Испания, Италия, Греция, Кипр, Швеция и Болгария. Там к туристам-одиночкам относятся очень хорошо, ведь подобные путешествия популярны и среди местных жителей.

После выбора страны важно наметить краткий план отдыха. Заранее стоит сделать себе маршрут, состоящий из достопримечательностей, которые хочется посмотреть. Однако всегда можно воспользоваться услугами экскурсовода.

Позаботьтесь о документах и страховках

Особенно важно иметь при себе надёжную страховку жизни и здоровья, чтобы в случае ЧП всегда иметь возможность получить качественную помощь. Отметим, что страховку для путешествий заказать можно не выходя из дома, на сайте Тинькофф банка.

Общайтесь с другими туристами

Если вы поедете путешествовать в одиночку, то это ещё не значит, что по прибытии вы не найдёте себе компании таких же смелых «одиноких» туристов. Лучшие месте для знакомства — это рестораны, пляжи и кафе, ведь ничто так не расслабляет, как еда и море. А вот в странах Востока с новыми знакомствами следует быть более осторожными, особенно молодым девушкам, которые путешествуют без компании.

Кстати, отправляясь на пляж, выбирайте лежаки возле семей с детьми.

Храните деньги и ценные вещи только в сейфе

Обычно сейфы есть в каждом номере, если это более-менее приличная гостиница. Если же его нет, то можно договориться о хранении вещей в сейфах, за которыми присматривают сотрудники отеля. И, конечно, за стоит забывать запирать комнату на ключ ночью.

Избегайте экстремальных развлечений

Пока вы одни в неродной стране, разумнее забыть о различных видах экстремального отдыха, в том числе — исследования непроверенных (и может, даже опасных) маршрутов.

Напомним, что купить страховку для путешествий за границу по доступной стоимости можно на сайте Тинькофф банка.

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