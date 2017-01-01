Молодые сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» признаны лучшими на корпоративном конкурсе

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Фото: Сергей Королёв

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Звание «Лучший молодой специалист компании «ЛУКОЙЛ» по итогам корпоративного конкурса присуждено оператору технологических установок Ивану Дмитрюку и лаборанту химического анализа Екатерине Гилёвой. Об успехе пермяков сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

При поведении итогов учитывались профессиональные достижения, научно-технические и общественные инициативы.

Иван стал победителем в номинации «Инженер-технолог в нефтегазопереработке и нефтехимическом производстве».

Молодой заводчанин активно проявил себя на производстве, является автором научно-технических разработок, участник волонтёрского движения. Среди его хобби — и рыбалка, и футбол, и волейбол, он даже — кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Екатерина Гилёва стала лучшей в номинации «Инженер-нефтехимик». Этим летом будет три года, как она трудится в центральной заводской лаборатории. Каждый год её трудовая биография дополняется новыми победами. Екатерина — лауреат фестиваля творческих конкурсов, победительница научно-технической конференции, не так давно завоевала серебро на заводском этапе конкурса профмастерства. Её идеи по улучшениям успешно реализуются на практике.

В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» действует комплексная программа по работе с молодёжью, которая предусматривает адаптацию, индивидуальные планы развития, вовлечение в научно-техническое творчество и новаторство. Общественно значимые инициативы, социальные акции, волонтёрство организуются при непосредственном участии союза молодёжи, в рядах которого почти 40% заводчан.

По сообщению пресс-службы