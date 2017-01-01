Приставы закрыли в Перми частный детский сад

Твитнуть Поделиться Поделиться

Частный детский сад в Перми закрыт из-за угрозы возникновения пожара. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

В межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступило определение Дзержинского районного суда о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности центра детского развития «Моё солнышко».

В ходе проверки, проведённой надзорными органами, в частном учреждении были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу для жизни и здоровья его маленьких воспитанников. Прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском об обязании индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по присмотру за детьми, устранить выявленные нарушения. До момента вынесения окончательного решения по данному делу в целях безопасности малышей суд запретил деятельность пожароопасного садика.

В связи с тем, что определение суда подлежит немедленному исполнению, судебные приставы незамедлительно выехали по месту нахождения центра детского развития и опечатали вход в помещение. Сотрудниками ФССП будут регулярно проводиться проверки сохранности наложенных пломб.