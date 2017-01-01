Суд потребовал от властей Чердынского района организовать в городе автостанцию

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Прокуратурой Чердынского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания населения. По результатам проверки выявлена необходимость организовать в Чердыни автостанцию, сообщают в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Через Чердынь проходит ряд муниципальных и межмуниципальных маршрутов, сообщают в прокуратуре. По состоянию на май 2019 года суточный пассажиропоток превысил 250 человек. Максимальный интервал отправления транспортных средств по значительному количеству маршрутов превышает два часа. В соответствии с федеральным законодательством, при данных обстоятельствах остановочный пункт должен размещаться на территории автостанции.

Автоперевозчиками организован пункт продажи билетов на отдельные направления, автостанция как таковая отсутствует, что нарушает права граждан на надлежащее транспортное обслуживание.

Обязанность по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания законом возложена на органы местного самоуправления.

В связи с бездействием местных властей прокурором Чердынского района внесено представление на имя главы администрации района об устранении нарушений законодательства об организации транспортного обслуживания. Представление было отклонено, что послужило основанием для обращения в суд с иском.

Решением Чердынского районного суда исковые требования прокурора Чердынского района удовлетворены, на администрацию Чердынского муниципального района возложена обязанность организовать автостанцию в Чердыни.

Решение суда в законную силу не вступило.