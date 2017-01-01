Медали для новорождённых Пермского края поставит компания из Санкт-Петербурга Победитель аукциона снизил максимальную цену контракта почти на 70%

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Макет памятного знака «Родившемуся в Пермском крае». Источник — техническое задание к аукциону

Сегодня, 30 июля, конкурсная комиссия подвела итоги аукциона на приобретение памятного знака «Родившемуся в Пермском крае». Это будет самая масштабная закупка медалей для новорождённых — 24,8 тыс. памятных знаков, так как ранее краевые власти закупали лишь по 1 тыс. медалей.

В установленный срок поступило девять заявок на участие в аукционе, однако свои ценовые предложения прислали только семеро участников.

Максимальная цена контракта составляла 5,9 млн руб. При этом каждый из участников снизил цену минимум на 12,3% (более чем на 700 тыс. руб.). В результате конкурсная комиссия решила рассмотреть вторые части заявок только у пяти компаний, которые предложили наименьшую цену. ООО «РЕКЛАМА СИ ЭН» (Уссурийск) предложило поставить медали за 2,6 млн руб. (снижение на 55%), а ООО «ТРИДЭЛАЙТ» (Санкт-Петербург) — за 1,8 млн руб.(снижение на 68,5%). Ещё три предпринимателя — из Калининграда, а также Ленинградской и Московской областей — прислали ценовое предложение в размере 2,395 млн руб. (снижение на 60%), 2,390 млн руб. (снижение на 60,09%) и 1,9 млн руб. (снижение на 68%).

В результате победителем аукциона стало ООО «ТРИДЭЛАЙТ», которое снизило цену сильнее, чем остальные участники аукциона.

Напомним, подарки вручат семьям Пермского края, в которых с начала 2019 года родились дети. Выдача подарков новорождённым началась 3 июня. Планируется, что всего в Пермском крае подарки смогут получить 27 тыс. малышей.

Согласно техническому заданию, новые медали ничем не будут отличаться от предыдущих. Они будут сделана из латуни с гальванизацией под золото. На одной стороны медали расположены надпись «Моя родина — Пермский край» и барельефное изображение герба Пермского края. На другой стороне будет изображена мать, держащая на руках ребёнка. Выше и ниже изображения оставлено место под гравировку фамилии, имени и года рождения ребёнка. Также победитель запроса котировок должен изготовить для каждого памятного знака специальную папку-открытку.

Победитель аукциона должен предоставить первую тысячу медалей до 31 августа. Вторую партию (12,8 тыс. штук) министерство социального развития ждёт с 1 по 20 сентября, а третью партию (11 тыс. штук) — с 21 сентября по 20 октября.