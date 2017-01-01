Депутаты Пермской гордумы привлекают бизнес к работе с людьми с ограниченными возможностями

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Депутаты Пермской гордумы вместе с общественницей из Германии изучили опыт трудоустройства людей с ограниченными возможностями, который появился в Перми. О визите в центр трудовой занятости для людей с ограниченными возможностями здоровья Ars Vivendi сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Участниками визита в Ars Vivendi («Искусство жизни») стали заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов, Сара Гюттлер, одна из руководителей аналогичного проекта в Дуйсбурге (Германия), и представители бизнеса. Экскурсию по центру трудовой занятости для людей с ограниченными возможностями здоровья провели депутат Пермской городской думы и председатель Регионального общественного совета проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» Сергей Захаров и Сара Гюттлер.

Проект направлен на решение проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями. На основе опыта немецкого города-побратима Перми Дуйсбурга в столице Прикамья организована мастерская столярного и пошивочного производства. При поддержке властей города организация Ars Vivendi получила в аренду помещение по адресу ул. Лодыгина, 28. Мастерские оснащены производственным оборудованием, в большей части помещений прошёл косметический ремонт.

Сергей Захаров, депутат Пермской городской думы:

— Мы верим, что у каждого есть свои таланты, и стараемся их раскрывать. Наша задача — давать возможность развития. Благодаря работе наши мастера проявляют самостоятельность, общаются с другими людьми, чувствуют себя значимыми и гордятся собой.

В планах центра — выпуск современной и качественной продукции из натуральных материалов, производство по индивидуальным заказам, открытие магазина, а также создание ресторана.

Дуйсбургский опыт показывает перспективность подобного проекта.

Сара Гюттлер:

— В Дуйсбурге люди с ограниченными возможностями работают в двух ресторанах, магазине и мастерских. Это порядка 1200 рабочих мест. Ресторан пользуется невероятной популярностью, а изделия расходятся на ура. Мы хотим не только достигнуть подобных масштабов, но и превысить их, возможности у нас для этого есть.

В поддержку центра предприниматели из Пермского края предоставят материалы для производства.

Алексей Грибанов предложил привлекать к работе студентов-педагогов и учащихся профессиональных училищ.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы:

— Для будущих учителей, студентов профучилищ это будет отличный практический опыт, а также возможное место работы. Думаю, следует обратиться за поддержкой к губернатору края. Город предоставил помещение, общими усилиями там наводят порядок. Это реальная работа по улучшению жизни людей с ограниченными возможностями, и очень радует, что такой проект реализуется в нашем городе.