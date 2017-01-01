«Газпром межрегионгаз Пермь» отключил должника от газа, раскопав газопровод

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: пресс-служба ООО

Работники ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» совместно со специалистами АО «Газпром газораспределение Пермь» отключили должника от газа в Орджоникидзевском районе Перми. Удалось это сделать, только раскопав подземный газопровод, сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Пермь».

Данный способ приостановки газоснабжения — путём раскопки и обрезки подводящего подземного газопровода — используется при отказе должника обеспечить доступ на территорию домовладения и является самым затратным: стоимость работ, за которые придётся заплатить абоненту, нередко превышает сумму долга.

Абонент, проживающий в доме на ул. Никопольской, накопил долг более 70 тыс. руб. Задолженность подтверждена судебным решением, о грядущем отключении абонент был предупреждён заранее, однако доступ на территорию домовладения не обеспечил.

Сергей Волегов, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по работе с социально значимой категорией потребителей:

— Раскопки проводятся за пределами земельного участка собственника, что позволяет нам отключить газ должникам, даже если они не пускают газовую службу в дом. В этом случае расходы на отключение и подключение вырастают в разы и могут превысить 100 тыс. руб. Эти затраты ложатся на должника. К сожалению, это вынужденная мера, к которой поставщик газа прибегает в самом крайнем случае.

Всего в Пермском крае сейчас более 70 тыс. абонентов, которые имеют долги более чем за два месяца и по закону они должны быть отключены. Этого можно избежать, если погасить задолженность.

С начала 2019 года в Пермском крае отключено более 1100 должников — физических лиц, проживающих в многоквартирных и частных домах.