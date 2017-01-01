Уголовное дело в отношении экс-главы краевого минсельхоза и его заместителя было прекращено

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Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов

Фото: Константин Долгановский

ФСБ России прекратила уголовное дело в отношении бывшего главы краевого минсельхоза Ивана Огородова и его заместителя Людмилы Ковровой. Как рассказал «Новому компаньону» сам Иван Огородов, дело было прекращено 18 июля в связи с отсутствием состава преступления. Однако известно об этом стало только сегодня.

Иван Огородов также пояснил, что собирается воспользоваться правом на реабилитацию, которое у него появилось, как у бывшего подозреваемого.

Напомним, что бывшему главе краевого минсельхоза Ивану Огородова вменялась в вину растрата бюджетных средств под видом перечисления субсидий ООО «Свинокомплекс «Пермский». 207 млн руб. было перечислено предприятию в период руководства краевого минсельхоза Иваном Огородовым.

Ранее ФСБ России также прекратила другое уголовное дело в отношении Ивана Огородова. В связи с отсутствием состава преступления было прекращено дело о растрате бюджетных средств под видом перечисления субсидии птицефабрике «Менделеевская». Размер субсидии составлял 18,6 млн руб. Иван Огородов добился признания в суде необоснованным уголовного преследования и взыскал 80 тыс. руб. Первоначальная сумма иска составляла 10 млн руб.