Жители Перми собрали около 100 тыс руб. на бездомных животных

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Вконтакте

Пермяки активно участвовали во второй благотворительной акции «Собака-обнимака» 28 июля и собрали около 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба Пермской гражданской палаты.

Акцию провели в сквере у Пермского театра оперы и балета. Фотографируясь с породистыми собаками за благотворительный взнос в 100 руб., пермякам удалось собрать 95 414 руб. Эти деньги поделятся между организаторами акции: приютом для кошек «Матроскин» и приютом для собак «Доброе сердце».

Для бездомных животных горожане приносили различные корма, лекарства, миски, игрушки, ошейники, поводки, а сами могли приобрести продукцию, специально подготовленную для акции: термокружки, сумки или открытки.