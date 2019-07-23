Пермская команда стала победителем фестиваля «Театральное Приволжье»

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На молодёжном форуме ПФО «iВолга2.0» подвели итоги второго фестиваля молодёжных театров. В нём приняли участие 12 команд-финалистов фестиваля ПФО «Театральное Приволжье», в том числе и ребята из Пермского края, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

По итогам выступлений молодёжных театров театральная компания «неМХАТ» (ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Вагнера») стала победителем фестиваля.

В мае этого года ребята достойно выступили на всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в составе делегации нашего региона, заняв 2-е место со своей региональной программой.

В настоящее время готовятся видеоверсии спектаклей, которые будут представлены на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. С 1 августа каждый житель ПФО сможет зайти на сайт, познакомиться с творчеством артистов на видео и проголосовать за понравившийся спектакль.

Напомним, 13 апреля в Год театра, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, состоялся первый краевой конкурс любительских театральных коллективов «На улице мира» — региональный этап окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Помимо театральной компании «неМХАТ» наш регион будет представлять коллектив «Балаганчик» из посёлка Яйва Александровского муниципального района. В ноябре ребята из Прикамья отправится в столицу Приволжского федерального округа Нижний Новгород, где представит край в финале «Театрального Приволжья», проводимого по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

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