С землепользователей в Перми за полгода взыскано более 90 млн руб. долгов

Твитнуть Поделиться Поделиться

На 1 июля 2019 года в суды различных инстанций подано 753 исковых заявления о взыскании задолженности с пермских землепользователей на общую сумму 145,3 млн руб. По итогам шести месяцев, в пользу бюджета Перми взыскано 98,9 млн руб. по 695 искам, сообщают в пресс-службе администрации города со ссылкой на департамент земельных отношений.

Из них по искам 2018 года взыскано 88,2 млн руб.

В ведомстве подчеркнули, что за последние несколько лет удалось сформировать положительную судебную практику по взысканию задолженности с пермских землепользователей. Так, за аналогичный период 2018 года департамент подал 593 исковых заявления на общую сумму 86 млн руб. Взыскано 76,9 млн руб. по 231 исковому заявлению.

Параллельно с этим активно ведётся претензионная работа. По итогам шести месяцев 2019 года, в адрес должников направлено 705 претензионных писем на общую сумму 56,5 млн руб. По данным на 1 июля 2019 года, поступления по претензиям составили 23,1 млн руб., или 40,9% от общей суммы долга.