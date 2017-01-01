Депутаты Заксобрания предложили снизить требования к кандидатам на должность главы района или округа Фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» хотят выбирать глав муниципалитетов на прямых выборах, не требуя от них наличия высшего образования и опыта работы руководителем

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Группа депутатов от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» в Заксобрании внесли в краевой парламент законопроект о внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края».

Этим законопроектом планируется вернуть прямые выборов глав муниципалитетов, которые в Пермском крае не проводятся с 2014 года. В случае принятия законопроекта из закона Пермского края исчезнут абзацы, касающиеся правил проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. Также из закона предлагается полностью убрать требования к кандидатам: наличие высшего образования, наличие стажа на муниципальной или государственной службе не менее четырёх лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет (в том числе наличие стажа работы на руководящей должности не менее трех лет).

В законопроекте прописано, что порядок проведения выборов глав муниципальных образований устанавливается федеральным законом и законом Пермского края. Также предлагается включить абзац, в котором прописано, что глава муниципального образования, избранный на муниципальных выборах, возглавляет местную администрацию. Кроме того, уставом сельского поселения может быть предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа.

Законопроект планируется рассмотреть на сентябрьском пленарном заседании Законодательного собрания. Поправки в закон должны вступить в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования. Отметим, что в 2016 году депутаты Заксобрания уже рассматривали несколько законопроектов, предусматривающих возвращение к прямым выборам, и все они были отклонены.