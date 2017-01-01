В Перми из-за проведения ралли ограничат движение

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Движение по ул. Соловьёва 2 и 3 августа будет временно ограничено в связи с проведением любительского ралли, сообщает пресс-служба администрации города Перми.

В связи с проведением мероприятия с 22:00 2 августа по 15:00 3 августа будет ограничено движение транспорта перед зданием Дворца культуры им. Солдатова по ул. Соловьёва. Также на месте старта ралли с 10:00 2 августа до 15:00 3 августа запрещены остановка и стоянка.

«Штурманское ралли» — общедоступный вид официального автоспорта. В этой дисциплине гонки проводятся по трассе длиной до 500 км по дорогам единого пользования. Участники мероприятия будут разгадывать легенду, пройдут все пункты контроля в определённое время и примут участие в соревнованиях на специально оборудованных участках.

Рекомендуем водителям быть внимательнее на дороге и заранее подготовить маршрут следования.

1 августа будет проходить регистрация участников, выдача стартовых пакетов, семинар для штурманов, а вот 3 августа все экипажи начнут свой старт с некоторым интервалом, по ходу маршрута участников ждут шуточные соревнования, также готовится развлекательная программа.