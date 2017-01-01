РЖД продолжает реализацию двух проектов в Пермском крае

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РЖД продолжает работы по реализации двух крупных проектов в Пермском крае. Стратегические проекты по наращиванию пропускных и провозных способностей железнодорожных линий реализуются в рамках «Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года», сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Так, в текущем году по программе «Развитие направления Пермь — Соликамск» завершаются проектные работы. Она реализуется в связи со строительством новых горно-обогатительных комбинатов на севере Пермского края и позволит увеличить провозную способность участка с 20,3 млн т до 33,6 млн т в год (к 2025 г.), сообщают в пресс-службе.

Проектно-изыскательские работы начаты по проекту «Развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода» (определена техническая возможность возведения железнодорожного мостового перехода на 1,7 —1,9 км ниже Камской ГЭС).