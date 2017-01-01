Под арестом оказалcя автопарк одного из пермских партнёров «Яндекс.Такси»

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Таксопарк одной из самых популярных служб такси из-за многомиллионных долгов рискует остаться без автомобилей. Об аресте автопарка ООО «Авалон» сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

В межрайонном отделе судебных приставов по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с ООО «Авалон» задолженности по договору займа свыше 6 млн руб. в пользу физического лица.

Организация требования исполнительного документа игнорировала, в добровольном порядке заёмные денежные средства не возвращала.

В рамках принудительного взыскания долга судебным приставом-исполнителем установлено, что должник является официальным партнёром «Яндекс.Такси» и имеет в собственности 12 транспортных средств. В результате проведённых исполнительных действий машины были подвергнуты аресту, после чего оставлены на ответственное хранение директору ООО «Авалон», который был предупреждён об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ, за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества.

В настоящее время готовится пакет документов для передачи имущества оценщику с целью определения рыночной стоимости арестованных автомобилей. После получения официального заключения специалиста имущество недобросовестной организации будет изъято и передано на торги.

Сотрудники ведомства регулярно проверяют сохранность машин.