В саду Миндовского прошёл открытый турнир по боксу «Пермская жара»

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

В минувшие выходные в саду Миндовского прошёл открытый турнир по боксу «Пермская жара». Мероприятие было посвящено Международному дню бокса и состоялось в рамках социального проекта «Спортивное Балатово», который реализуется при поддержке депутата Пермской городской думы Тимофея Чащихина, сообщает пресс-служба думы.

В мастерстве соревновались 11 пар боксёров-любителей и две пары профессионалов — мастеров спорта.

Турнир «Пермская жара» — заключительное мероприятие цикла открытых тренировок по боксу. Этим летом по воскресеньям в парке Миндовского все желающие могли попробовать себя в этом виде спорта. Формат предложила лига любителей бокса, а депутат Пермской городской думы Тимофей Чащихин поддержал идею.

Александр Старков, руководитель лиги любителей бокса Пермского края:

— На открытых тренировках у нас минимум 50 человек принимали участие, занятия проводились для всех желающих без возрастных ограничений. Популяризируем здоровый образ жизни.

Тимофей Чащихин, депутат Пермской городской думы:

— Бокс — это очень хорошее направление, которое развивает силу духа, воли. Сегодня к нам приехали гости из Ижевска, Екатеринбурга. Мы надеемся показать качественное мероприятие и внести вклад в пропаганду спорта и физической культуры, потому что здоровые граждане — это здоровая страна.

По его словам, проект «Спортивное Балатово» продолжится, в том числе через сотрудничество со спортивными залами Индустриального района.