Инструкция к театру
В августе в Перми стартует просветительский лекторий о театре
С 8 августа в Перми начнёт работать лекторий о театре и академической музыке «Полная ложа». Организаторы намерены создать регулярно действующую «площадку» для просвещения театральных зрителей и слушателей концертов.
Основная идея проекта, рассказывает куратор «Полной ложи» Ольга Богданова, — сделать просвещение в сфере театра и академической музыки доступным, позволить большему числу зрителей узнать о том, как устроены эти виды искусства.
Предполагается, что в свободном формате модератор или лектор заранее будет собирать вопросы от слушателей, чтобы ответить на них во время выступления, а также предоставит слово активным зрителям.
Помимо лекций, события проекта пройдут в формате дискуссий, публичных интервью и творческих встреч. Слушатели смогут узнать информацию о культуре поведения в театре, о том, как понимать театральное высказывание и каким образом взаимосвязаны театр, музыка и наука.
Кроме того, лекторий предполагает просветительские концерты об истории музыки, о том, как пишут музыкальные произведения и как их исполняют. Ведущий будет рассказывать о произведениях, музыкантах, и композиторах, а исполнители проиллюстрируют рассказ примерами.
Ольга Богданова говорит, что зачастую зрители или потенциальные зрители, которые ещё не были в театре, не понимают, с какой стороны «подступиться» к просмотру спектаклей и посещению концертов академической музыки.
«Новая или малоизвестная тема кажется им трудной для восприятия, и они предпочитают игнорировать театр, не смотреть оперу и балет, не ходить на симфонические концерты. Или, придя в театр, обнаруживают себя в финале в состоянии растерянности, не понимая, что они только что увидели или услышали, и как стоит на это реагировать», — рассказывает куратор проекта «Полная ложа».
В августе события лектория пройдут на площадке «Театральный сквер. Место встречи» возле Пермской оперы и в пространстве «Сказариум» Лето Парка на эспланаде. В перспективе встречи и концерты также будут проходить в частной филармонии «Триумф» и чайной «Грибушин».
Отметим, просвещением широкой аудитории в сфере театра в Перми занимается несколько институций. Такие события проходят в рамках программы «Лаборатория современного зрителя» в Пермском театре оперы и балета. Также лекции театроведов и театральных критиков периодически устраивают в пермском Доме актёра.
«В отличие от существующих проектов, «Полная ложа» не приурочена к конкретным театральным событиям и затрагивает более широкий круг тем», — объясняет Ольга Богданова.
Следить за анонсами событий «Полной ложи» можно на странице проекта в Фейсбуке.
Программа лекций «Полной ложи» на август:
Лекция «Как быть модным зрителем»
Лекция «Театральная демократия»
Лекция «Опера в штанах»
Лекция «Кто в театре хозяин»
Вход на лекции свободный.