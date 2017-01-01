Инструкция к театру В августе в Перми стартует просветительский лекторий о театре

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С 8 августа в Перми начнёт работать лекторий о театре и академической музыке «Полная ложа». Организаторы намерены создать регулярно действующую «площадку» для просвещения театральных зрителей и слушателей концертов.

Основная идея проекта, рассказывает куратор «Полной ложи» Ольга Богданова, — сделать просвещение в сфере театра и академической музыки доступным, позволить большему числу зрителей узнать о том, как устроены эти виды искусства.

Предполагается, что в свободном формате модератор или лектор заранее будет собирать вопросы от слушателей, чтобы ответить на них во время выступления, а также предоставит слово активным зрителям.

Помимо лекций, события проекта пройдут в формате дискуссий, публичных интервью и творческих встреч. Слушатели смогут узнать информацию о культуре поведения в театре, о том, как понимать театральное высказывание и каким образом взаимосвязаны театр, музыка и наука.

Кроме того, лекторий предполагает просветительские концерты об истории музыки, о том, как пишут музыкальные произведения и как их исполняют. Ведущий будет рассказывать о произведениях, музыкантах, и композиторах, а исполнители проиллюстрируют рассказ примерами.

Ольга Богданова говорит, что зачастую зрители или потенциальные зрители, которые ещё не были в театре, не понимают, с какой стороны «подступиться» к просмотру спектаклей и посещению концертов академической музыки.

«Новая или малоизвестная тема кажется им трудной для восприятия, и они предпочитают игнорировать театр, не смотреть оперу и балет, не ходить на симфонические концерты. Или, придя в театр, обнаруживают себя в финале в состоянии растерянности, не понимая, что они только что увидели или услышали, и как стоит на это реагировать», — рассказывает куратор проекта «Полная ложа».

В августе события лектория пройдут на площадке «Театральный сквер. Место встречи» возле Пермской оперы и в пространстве «Сказариум» Лето Парка на эспланаде. В перспективе встречи и концерты также будут проходить в частной филармонии «Триумф» и чайной «Грибушин».

Отметим, просвещением широкой аудитории в сфере театра в Перми занимается несколько институций. Такие события проходят в рамках программы «Лаборатория современного зрителя» в Пермском театре оперы и балета. Также лекции театроведов и театральных критиков периодически устраивают в пермском Доме актёра.

«В отличие от существующих проектов, «Полная ложа» не приурочена к конкретным театральным событиям и затрагивает более широкий круг тем», — объясняет Ольга Богданова.

Следить за анонсами событий «Полной ложи» можно на странице проекта в Фейсбуке.

Программа лекций «Полной ложи» на август:

Лекция «Как быть модным зрителем»

Существует ли дресс-код для зрителя? Как театральный дресс-код менялся в разные эпохи? Как сегодня принято одеваться в театр? Можно ли зрителю приходить в кедах и джинсах, и когда уместно надевать вечерние платья?

Лекторы: команда магазина Polytope и стилист Дарья Самсонова.

Лекция «Театральная демократия»

Почему пермского зрителя можно считать уникальным с точки зрения его влияния на жизнь театра? Какую роль музыканты-любители сыграли в развитии Пермского театра оперы и балета? Когда в Перми возникло общество любителей балета, и как его деятельность привела к созданию конкурса «Арабеск»? Как зрители благодарили артистов на рубеже XIX-XX веков и как делают это сегодня?

Лектор: главный редактор издательского отдела Пермского театра оперы и балета Наталья Овчинникова.

15 августа. 18:30. «Сказариум», Лето Парк.

Лекция «Опера в штанах»

Что такое «брючная роль» в опере, и как возникло это явление? Зачем солистки переодеваются в подростков и поют мужские партии? Какому типу голоса предназначены такие образы? В любом ли возрасте солистка может петь за юношу? А мужчина может исполнить «брючную роль»?

Гость: Наталья Буклага, меццо-сопрано, солистка Пермского театра оперы и балета.

22 августа. 19:00.«Театральный сквер. Место встречи».

Лекция «Кто в театре хозяин»

Откуда взялось понятие «интендант», и что общего у руководства армией и театром? Чем «просто» директор театра отличается от интенданта? Должен ли интендант сам быть музыкантом или артистом? Как Жерар Мортье задал традицию управления театром в начале XXI века, и чем его пример полезен для современников?

Лектор: главный редактор издательского отдела Пермского театра оперы и балета Наталья Овчинникова.

29 августа. 19:00. «Театральный сквер. Место встречи».

Вход на лекции свободный.





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