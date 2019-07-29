В Перми открылась федеральная ярмарка одежды, обуви и текстиля

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 29 июля, на площади перед Театром-Театром начала работу федеральная ярмарка одежды, обуви и текстиля. В общей сложности свою продукцию здесь представили 30 компаний, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Участие в ярмарке принимают ведущие российские предприятия и дизайнеры из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской и Воронежской областей, Ставрополья и Пермского края.

Импульс созданию ярмарки дал Президент РФ Владимир Путин, по его поручению было проведено первое такое мероприятие в 2017 году в Санкт-Петербурге. Мероприятие получило популярность среди жителей и увеличило свои масштабы: например, число экспонентов ко второй ярмарке увеличилось более чем в два раза.

По словам директора ООО «Городские праздники» (оператор ярмарки) Сергея Комарова, Пермский край имеет перспективы ежегодного проведения ярмарок лёгкой промышленности.

Сергея Комаров, директор ООО «Городские праздники»:

— Лёгкая промышленность России нуждается в продвижении: чем больше у нас будет мероприятий, тем больше людей о ней будут знать, тем активнее она будет развиваться. Сейчас ярмарки разделились по территориальному принципу. При этом Пермский край имеет выгодное размещение, сюда смогут приехать промышленники как с юга, так и севера страны.

Каждый год Министерством промышленности и торговли РФ выбираются наиболее экономически развитые регионы, в которых планируется провести мероприятия подобного рода. В прошлом году ярмарки лёгкой промышленности проводились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве, Воронеже и Краснодаре.



В 2019 году местом проведения ярмарки выбрана Пермь, которая является крупным центром развития промышленного производства. По словам замминистра промышленности Прикамья Владислава Тонкова, участие в данном мероприятии позволит местным производителям продемонстрировать свою продукцию потребителям, а также найти новые рынки сбыта, в том числе в соседних регионах, и тем самым расширить объёмы производства. Местные производители могут войти в реестр участников ярмарки, чтобы представлять продукцию Пермского края и в других регионах.



Ярмарка организуется при поддержке Министерства промышленности и торговли России, администрации города Перми и минпромторга Пермского края.