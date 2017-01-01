В Пермском крае продолжается подъём клещевой активности

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В Пермском крае продолжается характерный весенний — летний подъём клещевой активности. За предыдущую неделю с жалобами на укусы клещей в медучреждения края обратились 911 человек, из которых 124 ребёнка, сообщают в краевом Роспотребнадзоре.

Всего же с начала сезона в медицинские организации края обратилось пострадавших от укусов клещами 18 612 человек, в том числе детей — 3394. Обращаемость от укусов клещей, говорят специалисты, в пределах многолетних максимальных значений.

По результатам лабораторных исследований: 1,4% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 39,9% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 4,8% клещей — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,4% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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