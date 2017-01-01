Работы во дворах проходят под контролем депутатов Пермской городской думы

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Благоустройство во дворах

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Депутат Пермской городской думы Владимир Плотников вместе с и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александром Шициным проверили качество работ во дворе домов на ул. Куфонина, 28 и 28/1, пообщались с представителем подрядчика. Подробности контрольной поездки сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Во дворе к началу сентября будет выполнен комплексный ремонт придомовой территории. На данный момент уложен асфальт, сделаны бордюры, идёт подготовка к асфальтированию пешеходных дорожек, сделана ливневая канализация, готовится парковка для автомобилей.

Владимир Плотников, депутат Пермской городской думы:

— Уже несколько лет поэтапно занимаемся благоустройством во дворах, у нас есть ранжирование. Мы смотрим дворы, которые нуждаются в ремонте, и с них начинаем. Мы же это делаем для людей, поэтому в первую очередь учитывается мнение жителей. И конечно, особое внимание уделяю контролю за работами в моём избирательном округе.

Жильцы дома позитивно оценивают изменения во дворе. По их словам, придомовая территория была в ужасном состоянии: ямы, постоянные лужи, на тротуарах стояли машины.

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицин отметил, что участие пермяков в реализации программы «Формирование современной городской среды» — это отличная поддержка. «Если жители замечают какие-то несоответствия по выполнению работ, отклонение от проекта, то они могут информацию направить на сайт «Управляем вместе». Срок сдачи контрактов у нас — с 1 по 15 сентября. В этот период времени мы будем также проезжать по территориям и смотреть качество выполненных работ», — сказал Александр Шицин.

Напомним, третий год в Перми активно приводят в порядок придомовые территории. Средства выделяются из бюджетов разных уровней в рамках федеральных, краевых и муниципальных программ. Депутаты Пермской городской думы контролируют ход работ по благоустройству дворов в своих округах. Как отмечает губернатор Пермского края Максим Решетников, комфортная среда — это новый уровень требований жителей: появилась потребность в общественном пространстве. Важно, усилия властей находят отклик у населения, жители готовы участвовать в преобразованиях.

За счёт средств федерального бюджета, бюджетов Пермского края и Перми финансируется основной перечень работ по благоустройству дворов. Он включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, утверждён дополнительный перечень работ, связанных с обеспечением доступности для маломобильных групп населения. Все вопросы по благоустройству дворов собственники решают и утверждают на общих собраниях.

Завершить все работы планируется в конце сентября.