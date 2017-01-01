С пятницы ещё одна авиакомпания начинает полёты в Турцию

Твитнуть Поделиться Поделиться

Со 2 августа ещё одна авиакомпания начнёт выполнение чартерных рейсов по маршруту Пермь — Анталья — Пермь. Полётная программа рассчитана до конца действия летнего расписания, сообщают в краевом минтрансе.

Теперь, с учётом дополнительного, из пермского аэропорта в Турцию будет осуществляться 63 рейса в месяц . Из них 60 — в Анталью, ещё три — в Даламан.

Отметим, с начала июня по сегодняшний день пассажиропоток из пермского аэропорта в Турцию составил почти 51 тыс. человек. По итогам первого полугодия, пассажиропоток на международных воздушных линиях пермского аэропорта вырос на 35,5% и превысил 134 тыс. пассажиров. На положительные результаты в этом сегменте оказали влияние регулярные полёты из Перми в Тбилиси и Батуми, а также чартерные рейсы в Анталью, Гоа, Дубай, Нячанг, Утапао, Энфиду и Бургас.

Новые рейсы в Анталью будет выполнять компания «Уральские авиалинии». Они будут осуществляться по пятницам на воздушных судах Airbus A321, рассчитанных на перевозку 200 пассажиров. Время в пути из Перми в Анталью составит 4 часа 30 минут. Из Перми рейс 1559 отправляется в 2:40 и прибывает в Анталью в 5:10. Вылет рейса 1560 из Антальи в Пермь — в 19:00, прибытие — в 1:25. Для каждого из аэропортов указано местное время.