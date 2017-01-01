В пятницу в Перми ограничат продажу алкоголя

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Фото: Константин Долгановский

2 августа в Перми пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню Воздушно-десантных войск. В этот день розничная продажа алкоголя осуществляться не будет, сообщают в администрации Перми.

Нарушение правила влечёт административную ответственность в виде штрафа. Для должностных лиц размер штрафа составляет от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Праздничные мероприятия начнутся 2 августа в 9:30 со сбора участников на набережной Камы. Далее колонна десантников проследует по ул. Монастырской и Сибирской до сквера Советской Армии, где возложат цветы и венки к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу (в 11:40) и памятнику «Разорванное братство» (в 12:00)

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта администрации Перми, по мере прохождения колонны с 9:30 до 13:00 движение личного транспорта будет приостанавливаться на ул. Монастырской на участке от здания Речного вокзала до ул. Сибирской, по ул. Сибирской от ул.Монастырской до ул. Белинского, также движение будет ограничиваться по перпендикулярным улицам.

При прохождении колонн по маршруту следования будет также организована приостановка движения общественного транспорта.

Кроме того, с 09:30 1 августа до 13:00 2 августа будет запрещена остановка и стоянка для всех транспортных средств на ул. Монастырской от здания Речного вокзала до ул. Сибирской, на ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Белинского.