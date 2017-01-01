Пермский театр оперы и балета удостоен Премии Правительства России им. Фёдора Волкова

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Фото: Константин Долгановский

Театр удостоился премии за заслуги в развитии отечественной культуры и театрального искусства, плодотворную деятельность и высокие достижения за последние годы. Об этом сообщают в пресс-службе театра.

Премия Правительства РФ имени Фёдора Волкова, учреждённая 31 декабря 1999 года, присуждается театрам, театрально-зрелищным организациям и творческим работникам за заслуги в развитии профессионального театрального искусства. Ежегодно вручают не более трёх таких наград.

Церемония вручения премии состоится 23 сентября в Ярославле — в день торжественного открытия XX Международного Волковского фестиваля.

Андрей Борисов, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета:

— Премия Правительства РФ имени Фёдора Волкова — это не просто очередная премия, которую получил Пермский театр оперы и балета. Это правительственная награда, высоко оценивающая достижения театра за последние годы, все наши премьеры и проекты последних сезонов. И эта награда, безусловно, — заслуга всего коллектива: Теодора Курентзиса, Алексея Мирошниченко, Медеи Ясониди, Виталия Полонского, всей труппы, творческих цехов и других, нетворческих, департаментов. Получить эту премию — большая честь для всех нас.

В 2014 году Премия Правительства Российской Федерации имени Фёдора Волкова была присуждена Пермскому театру юного зрителя, в 2016 году — Валентине Мещангиной, артистке Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького. За последние три года российские театры оперы и балета премии не удостаивались.